Depremin ardından yerle bir olan Rıza Bey Apartmanı enkazından bir kadın cesedi çıkartıldı. Sabah saat 04.15'te yapılan çalışmalar sonucunda, talihsiz kadının cansız bedeni moloz yığınlarının altından çıkartıldı.
Rıza Bey Apartmanı'ndan bir kadın cesedi çıkartıldı
03.11.2020 - 07:04 | Son Güncelleme: 03.11.2020 - 07:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de meydana gelen depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından bir kadın cesedi çıkartıldı.
Etiketler : izmir,izmir deprem,rıza beya apartmanı,
743739 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/743739.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER