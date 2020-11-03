Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Depremin ardından yerle bir olan Rıza Bey Apartmanı enkazından bir kadın cesedi çıkartıldı. Sabah saat 04.15'te yapılan çalışmalar sonucunda, talihsiz kadının cansız bedeni moloz yığınlarının altından çıkartıldı.