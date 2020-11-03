Kaza sonucu 1 polis memuru yaralandı. Aracın içinde bulunan 7 mülteci işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. 7 mülteci kazadan yara almadan kurtuldu. polis ekibine çarpan araç sürücüsü kayıplara karıştı Hafif Yaralanan polis memuru reyhanlı devlet hastanesi kaldırılıp durumunun iyi olduğu öğrenildi.