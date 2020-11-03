Kaza sonucu 1 polis memuru yaralandı. Aracın içinde bulunan 7 mülteci işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. 7 mülteci kazadan yara almadan kurtuldu. polis ekibine çarpan araç sürücüsü kayıplara karıştı Hafif Yaralanan polis memuru reyhanlı devlet hastanesi kaldırılıp durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Mültecileri taşıyan araç polis ekibine çarptı
03.11.2020 - 07:28 | Son Güncelleme: 03.11.2020 - 07:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gece devriye görevini icra eden polis ekipleri şüphelendikleri 01 AFF 598 plakalı aracı durdurmak istemiş ancak dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu polis ekibine çarptı.
Etiketler : hatay,hatay kaza,trafik kazası,
743745 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/743745.aspx
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