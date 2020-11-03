Merkez üssü Seferihisar açıkları olan depremin ardından Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı yerle bir olmuştu. Yıkılan apartmanda bulunan diş hekimliğinden 07.00 sıralarında, çalışanlar Aslı Taner ve Zarife Doğan isimli iki kadının cansız bedeni ekipler tarafından çıkartıldı. Talihsiz kadınların cansız bedeni ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bu gece ve sabah saatlerinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından Rıza Bey Apartmanı'ndan toplam 30 vatandaşın cansız bedeni çıkartıldı.
Rıza Bey Apartmanı'ndaki diş hekiminden iki kadın cesedi çıkartıldı
03.11.2020 - 08:43 | Son Güncelleme: 03.11.2020 - 08:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda bulunan diş hekimliğinden iki kadın cesedi çıkartıldı. Acı haberi alan ailesi kedere boğuldu.
Merkez üssü Seferihisar açıkları olan depremin ardından Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı yerle bir olmuştu. Yıkılan apartmanda bulunan diş hekimliğinden 07.00 sıralarında, çalışanlar Aslı Taner ve Zarife Doğan isimli iki kadının cansız bedeni ekipler tarafından çıkartıldı. Talihsiz kadınların cansız bedeni ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İzmir,
743749 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/743749.aspx
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