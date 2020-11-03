Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Mert ve Eda ile 2 yaşındaki oğulları Ateş Küçükyumuk, bulundukları Mansuroğlu Mahallesi Doğanlar apartmanının göçmesi sonucu enkaz altında kalmıştı. Depremin ardından Küçükyumuk ailesinin yakınları kendilerine ulaşamazken, sosyal medya üzerinden ailenin kurtarılması için çağrı yapmıştı. Doğanlar apartmanı enkazında çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri 55 saatin sonunda enkaz altındaki aileye ulaştı. Ekipler baba Mert, anne Eda ve 2 yaşındaki çocukları Ateş Küçükyumuk’un cansız bedenlerini enkaz altından çıkardı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

İzmir depreminde hayatını kaybeden Aydınlı Küçükyumuk ailesi için cenaze namazı Efeler Bey Camii’nde kılındı. Küçükyumuk ailesinin yakınları tabutlara sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından baba Mert Küçükyumuk Efeler Kemer Mezarlığı’nda, anne Eda ve 2 yaşındaki oğulları Ateş Küçükyumuk ise İzmir’in Bornova ilçesinde Yeni Hacılarkırı mezarlığında sevenlerinin gözyaşları içerisinde defnedildi. Cenazeye depremde hayatını kaybeden Mert Küçükyumuk’un annesi Seher ve babası Aydın Küçükyumuk, Eda Küçükyumuk’un annesi Hatice ve babası Abdurrahman Savran, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ile Küçükyumuk ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

GENÇ SEDA'YA SON GÖREV

Depremde hayatını kaybeden İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğrencisi Seda Dinçer (20), Manisa'nın Demirci ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı enkazından çıkarılan Seda Dinçer'in cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Dinçer için memleketi Demirci'deki ilçe kabristanlığında tören düzenlendi. Törene Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, okul arkadaşları ile yakınları katıldı. Seda Dinçer'in babası Ahmet Dinçer, kızının tabutuna dokunarak gözyaşı döktü.

Namazının ardından cenaze, ilçe kabristanında toprağa verildi. Dinçer'in, eğitimi için gittiği İzmir'de, öğretmen ablası Gül Nur Dinçer ile yıkılan Doğanlar Apartmanı'nda yaşadıkları, ablasının depremden sağ kurtulduğu öğrenildi. Kuzenleri İpek Dilşeker, depremden 2 gün önce kuzeniyle birlikte olduklarını belirterek, "Seda'nın istediği bir eşofman takımı vardı. Onu konuşmuştuk. Küçük Park'a gidip kahve içmiştik. Gece kendisinde kaldım. Sabah da onu uyandırmamak için sessizce kapıyı çekip gittim. Bugün aramızdan ayrıldı. Onu son görüşümdü. Çok üzgünüm." dedi.