Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Çayanyurdu mezrasında kasım ayında kar yağışı etkili oldu.
Dağların ve arazinin beyaza büründüğü mezrada kar yağışına hazırlıksız yakalanan hayvan yetiştiricileri zor anlar yaşadı
Doğu’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
03.11.2020 - 17:04 | Son Güncelleme: 03.11.2020 - 17:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışları etkili olmaya başladı.
Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Çayanyurdu mezrasında kasım ayında kar yağışı etkili oldu.
Etiketler : Doğu Anadolu,
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