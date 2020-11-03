Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enkaz altında kaldığı 91 saat sonra kurtarma ekipleri tarafından enkaz altından çıkarılan Ayda bebek, tüm Türkiye’yi sevince boğdu. Kurtarma ekiplerinin göstermiş olduğu çalışmalardan oldukça etkilenen Sezgin Baran Korkmaz, Ayda’yı enkaz altından çıkarıp öpen ekip çalışanının tüm çocuklarının okul masraflarını üstlendiğini duyurdu. Ayda bebeğinin çıkarıldığı dakikalarda duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Karslı İşadamı Sezgin Baran Korkmaz, “Ayla bebeği kendi yavrusunu bulmuş gibi sevinen AFAD personelinin çocuklarının üniversite bitene kadar tüm okul masraflarının tamamı tarafımdan karşılanacaktır” ifadelerini kullandı.