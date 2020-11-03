Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFAD Tunceli İl Müdürü Cem Erdoğan, İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından tam 91 saat sonra çıkartılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i öperken çekilen fotoğrafı için, "Kendi çocuğumu öper gibi öptüm. O sırada fotoğrafım çekilmiş ama haberim yok. İndan evladını nasıl öperse öyle bir şeydi" dedi. Erdoğan, Ayda ile oynadığı parmak oyununu da kendi çocuğu ile oynadığı bir oyun olduğunu söyledi.