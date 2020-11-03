AFAD Tunceli İl Müdürü Cem Erdoğan, İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından tam 91 saat sonra çıkartılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i öperken çekilen fotoğrafı için, "Kendi çocuğumu öper gibi öptüm. O sırada fotoğrafım çekilmiş ama haberim yok. İndan evladını nasıl öperse öyle bir şeydi" dedi. Erdoğan, Ayda ile oynadığı parmak oyununu da kendi çocuğu ile oynadığı bir oyun olduğunu söyledi.
Enkazdan kurtulan Ayda'yı öpen kahraman: Kendi çocuğumu öper gibi öptüm
03.11.2020 - 17:40 | Son Güncelleme: 03.11.2020 - 17:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enkazdan kurtulan Ayda'yı öpen kahraman konuştu
Etiketler : ayda,
743881 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/743881.aspx
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