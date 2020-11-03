Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi Ayşıl Sokak üzerinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün mağazaya gelen bir kişi, kapıda bulunan kıyafetleri alarak kaçtı. Kapıdaki kıyafetlerin olmadığını fark eden dükkan sahibi güvenlik kamerasını inceleyerek hırsızın fotoğrafından afiş yaptı. Dükkanından sık sık hırsızlık yapılan Alpay Fatih Türcan, kadının fotoğrafının bulunduğu afişe “Yukarıda resmini görmüş olduğunu hırsız kiminizin komşusu, kiminizin akrabası, kiminizin bir tanıdığı, belki de birilerinin annesi veya eşi 02.11.2020 tarihinde mağazamızın önünden ürün çaldı. Biz, hırsızın yaşından kadın olmasından ve belki de bir anlık gafletinden böyle bir eylem gerçekleştirmiş olduğunu düşündüğümüzden hakkında yasal bir işlem başlatmadık. Biz utandık ama o utanmadı. Gelip özür dilemediği takdirde yasal işlem başlatacağız” yazsısını yazdı. Hırsızlık olayından 1 gün sonra tekrar dükkana gelen hırsız kendi fotoğrafını ve metini kapıda görünce şaşırdı ve yoluna devam ederek olay yerinden ayrıldı. Hırsızlık anı ve kadının dükkana tekrar gelişi güvenlik kamerasına yansıdı.