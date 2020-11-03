İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan ve 65 saat sonra enkazdan çıkartılan Elif Perinçek tedavi altında olduğu hastanede 1 gün sonra yürümeye başladı. Minik Elif'in yürüdüğü görüntülerde çevresine gülücükler saçtığı görüldü.
Enkazdan 65 saat sonra kurtarılan minik Elif'ten müjde!
03.11.2020 - 19:49 | Son Güncelleme: 03.11.2020 - 19:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de 6.6'lık depremin ardından 65 saat sonra enkazdan kurtarılan minik Elif, tedavi gördüğü hastanede yürümeye başladı.
Etiketler : izmir,deprem,enkaz,elif,
743913 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/743913.aspx
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