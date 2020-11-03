İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan ve 65 saat sonra enkazdan çıkartılan Elif Perinçek tedavi altında olduğu hastanede 1 gün sonra yürümeye başladı. Minik Elif'in yürüdüğü görüntülerde çevresine gülücükler saçtığı görüldü.