Samandağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 26.maddesine istinaden 3 Kasım 2020 tarihli Hıfzısıhha kurulu tarafından Mızraklı Mahallesi, İnönü Caddesi No:42 İç kapı No:1,2,3 ve 4 ile aynı mahallede bulunan İnönü Caddesi No:44 adresindeki evlerin birden çok pozitif vaka olması sebebiyle korona virüs tedbirleri kapsamında 3 Kasım 2020 tarihinden 12 Kasım 2020 tarihine kadar karantinaya alınmasına karar verilmiştir” denildi.
Hatay’da bazı evler karantinaya alındı
03.11.2020 - 20:10 | Son Güncelleme: 03.11.2020 - 20:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Mızraklı Mahallesi’nde bulunan bazı evler korona virüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındı.
Etiketler : hatay,korona,
743918 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/743918.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER