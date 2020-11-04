Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

İzmir'de meydana gelen depremden 65 saat sonra Elif bebeğin, 91 saat sonra küçük Ayda'nın göçük altından sağ çıkarılması aç ve susuz ne kadar dayanabildikleri sorularını gündeme getirdi. Uzmanlara göre çocukların vücutlarının büyük kısmının su olması, göçük altında yeterli oksijen bulunması, hava sıcaklığının düşüklüğünün ve hareketsiz kalmalarının su kaybına yol açmaması gibi sebepler çocukları hayatta tuttu. Elif ve Ayda bebeklerin tedavi süreçlerinde görev alan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Ersel, miniklerin enkaz altında günlerce nasıl sağ kalabildiğini gazetemize anlattı. Ersel “Çocuklar toplumun en sağlıklı bireyleri. Ortalama açken 9-10 gün, susuzlukta ise 5-6 gün hayatta kalabilirler. Travma şartlarında daha uzun süre dayanabiliyorlar. Bebeklerimiz depremde yara almadıkları için direnç gösterdiler. Sadece günlerce su içmeden durdukları için biraz sıvı kaybı vardı. Hava şartları sıcak olsaydı uzun süre susuzluğa dayanamazlardı” dedi.

YETERLİ OKSİJEN YAŞAMALARINI SAĞLADI

Deprem anında oksijen miktarının çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Ersel “Yeterli seviyede oksijen almışlar. Eğer oksijen miktarı kritik seviyelerde olsaydı ve hava olmasaydı bu çocukları canlı çıkaramazdık” şeklinde konuştu.