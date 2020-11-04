Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı ikna ekiplerince ülke içinde ve dışında PKK/KCK/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarına ailelerinin de desteği ile ulaşılarak örgütten kaçıp teslim olmaları sağlanıyor. Yürütülen ikna çalışması neticesinde Emin kod adlı M.E.K. isimli terörist ikna edilerek Nusaybin ilçesinde bulunan Faruk Gezen Hudut Karakolu bölgesinde silahsız ve teçhizatsız güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK/PYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösteren, M.E.K. isimli bölücü terör örgütü mensubunun silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arama kaydının olduğu tespit edildi. Faruk Gezen Hudut Karakolu bölgesinden jandarma ekiplerine teslim olan teröristin soruşturmasına Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam edildiği belirtildi.