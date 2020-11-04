Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hocavend yönündeki yüksekliklerden birinde Ermenistan'a ait “M-55” uçaksavar sisteminin nokta atışıyla imha edildiği kaydedildi. Bakanlık, uçaksavar sisteminin imha edildiği anlara ait görüntüleri de paylaştı.
Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait uçaksavar sistemini imha etti
04.11.2020 - 12:05 | Son Güncelleme: 04.11.2020 - 12:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha etmeye devam ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : azerbaycan,ermenistan,
744068 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/744068.aspx
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