Bir süre önce düşüşe geçen koronavirüs, soğuk havaların kendini göstermesi ile birlikte tekrar yükselişe geçti. Silvan'da son üç günde 73 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkanların arasından 2 yaşında olan bir çocuğun da bulunduğu öğrenildi. Virüsün en çok ev ziyaretlerinde sosyal mesafeye ve maske kuralına uyulmamasından yayıldığı belirtilirken, yetkililer vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.
Silvan'da 73 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
04.11.2020 - 13:10 | Son Güncelleme: 04.11.2020 - 13:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde son 3 günde 73 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Bir süre önce düşüşe geçen koronavirüs, soğuk havaların kendini göstermesi ile birlikte tekrar yükselişe geçti. Silvan'da son üç günde 73 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkanların arasından 2 yaşında olan bir çocuğun da bulunduğu öğrenildi. Virüsün en çok ev ziyaretlerinde sosyal mesafeye ve maske kuralına uyulmamasından yayıldığı belirtilirken, yetkililer vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.
Kaynak: İHA
Etiketler : diyarbakır,silvan,koronavirüs,
744091 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/744091.aspx
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