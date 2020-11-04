Bir süre önce düşüşe geçen koronavirüs, soğuk havaların kendini göstermesi ile birlikte tekrar yükselişe geçti. Silvan'da son üç günde 73 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkanların arasından 2 yaşında olan bir çocuğun da bulunduğu öğrenildi. Virüsün en çok ev ziyaretlerinde sosyal mesafeye ve maske kuralına uyulmamasından yayıldığı belirtilirken, yetkililer vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.
 