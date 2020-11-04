Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Bir şahsın telefon ile konuştuğu esnada kapkaça uğradığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri şahsın cep telefonunu çalan şüphelinin yakalanması için inceleme başlattı. Bölgedeki 62 noktada yer alan şehir polis ve güvenlik kameralarını incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 33 saatlik görüntüleri izleyerek kapkaçı gerçekleştiren şüphelinin kimliğini tespit etti.

Ekipler kimliği tespit edilen M.A. isimli şüpheliyi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.