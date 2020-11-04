Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çine Devlet Hastanesi’nde başarılı bir uygulama ile normal hastalar ile Covid-19 hastalarının temasını önlemek amacıyla hastane bahçesinde Covid-19 polikliniği oluşturuldu. Aydın il merkezinde de koronavirüs belirtileri görülen hastalarda test için ayrı bir birim oluşturuldu. Hastanelerde acil dışındaki tüm randevular 182’den alınırken geçen yıllara göre hasta yoğunluğunda ciddi azalma görüldüğü belirtildi. Ancak koronavirüs dolayısıyla test yaptırmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Gece yarılarına kadar devam ediyor

Her gün sabah saatlerinde başlayan test sırası gece yarılarına kadar devam ederken, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekipler temaslı hastaları evlerinde kontrol edip numuneleri de evlerde alıyor.

Aydın’da havaların soğuması ile birlikte gribal enfeksiyon hastalıklarına kapılan pek çok kişinin, normal grip değil Krona virüse kapıldıkları korkusuyla acil servislere akın ettiği de bildirildi. Yetkililer gereksiz yere hastanelerde oluşturulan yoğunluğun virüsün yayılma riskini arttırdığını bu nedenle belirtileri görülmedikçe meraktan ya da telaşlanarak test için hastanelere gelinmemesini istediler.