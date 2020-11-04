Yeni Malatyaspor’dan yapılan açıklamada 1 futbolcu ve 2 kulüp çalışanının Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu. Açıklamada, “Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde 1 futbolcumuz ve 2 personelimizde pozitif vakaya rastlanılmıştır. Testleri pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personellerimizin takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilinde başlanılmıştır” denildi. Yeni Malatyaspor’da 29 Ekim’de yapılan rutin kontrollerde 2 futbolcuda daha test sonuçları pozitif çıkmıştı.
Yeni Malatyaspor’da 3 pozitif vaka daha
04.11.2020 - 14:44 | Son Güncelleme: 04.11.2020 - 14:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni Malatyaspor’da yapılan rutin koronavirüs testlerinde 1 futbolcu ve 2 çalışanda sonucun pozitif çıktığı açıklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : yeni malatyaspor,koronavirüs,
744111 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/744111.aspx
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