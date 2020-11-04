Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde yaşayan İmran Fıtıkoğlu (54) iki gün önce kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından jandarma ve AFAD ekiplerince bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. 54 yaşındaki zihinsel engeli kadının 1 yıl içerisinde üçüncü kez kaybolduğu öğrenildi.