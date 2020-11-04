Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde yaşayan İmran Fıtıkoğlu (54) iki gün önce kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından jandarma ve AFAD ekiplerince bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. 54 yaşındaki zihinsel engeli kadının 1 yıl içerisinde üçüncü kez kaybolduğu öğrenildi.
Çankırı'da kaybolan zihinsel engelli kadın her yerde aranıyor
04.11.2020 - 15:41 | Son Güncelleme: 04.11.2020 - 15:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çankırı'da iki gün önce kaybolan zihinsel engelli bir kadın için arama çalışması başlatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : çankırı,orta,kayıp,
744125 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/744125.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER