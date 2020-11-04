M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonu enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatıldı. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı geçici olarak kapatıldı
04.11.2020 - 17:27 | Son Güncelleme: 04.11.2020 - 17:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonu enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatıldı. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.
Etiketler : M2 Yenikapı-Hacıosman,
744165 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/744165.aspx
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