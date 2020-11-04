Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Ankara’nın Keçiören ilçesi Özlem Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 S 6380 plakalı otomobille Sefa D., Yasin A. seyir halindeyken henüz plakası belirlenemeyen bir araç önünü kesti. Otomobilin içinden inen Yasin Efe Ç., Hasan C. aracın içinde bulunan 2 kişiye pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Saldırıyı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Sefa D. ve Yasin A.’yı çevredeki hastanelere sevk etti. Polis ekipleri, dayı yeğen oldukları belirtilen Yasin Efe Ç. ve Hasan C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.