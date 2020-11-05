BUDO’nun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle;
09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)