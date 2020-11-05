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AFAD açıkladı: İzmir depreminde 114 kişi hayatını kaybetti
05.11.2020 - 11:33 | Son Güncelleme: 05.11.2020 - 11:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AFAD:"SAKOM’dan alınan bilgilere göre 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.035 vatandaşımızdan 999’u taburcu edilmiş olup 36 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanmış olup, enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle devam etmektedir."
Etiketler : AFAD,
744324 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/744324.aspx
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