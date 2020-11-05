Kaza, Kırıkkale-Ankara D-200 karayolu üzerindeki Irmak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talha S. idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce sürüklenerek uçuruma ramak kala yan devrildi. Kazada sürücü Talha S. yara almadan kurtulurken kamyonda ise maddi hasar meydana geldi. Kaza yerine gelen trafik ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı.
Yoldan çıkan kamyon uçuruma ramak kala devrildi
05.11.2020 - 12:25 | Son Güncelleme: 05.11.2020 - 12:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan kamyon uçuruma ramak kalan yan devrildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : kırıkkale,trafik kazası,
744343 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/744343.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER