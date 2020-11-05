Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 11.30 sıralarında Beşiktaş Bebek Cevdetpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartman sakinleri binayla ilgili problemi halletmek için tutmuş olduğu işçiler, yeri kazarak çalışma yapmaya başladı. Bir süre kazı yapan işçiler yerdeki elektrik kablolarını patlattı. Çalışmaya devam eden işçiler, rögar kapağını açtığı esnada patlama meydana geldi. Patlama sonucunda alev alan işçi, çevredeki esnaf tarafından yangın söndürme tüpleriyle söndürüldü. Ağır yaralanan F.Y. ve hafif yaralı B.O. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

1’i ağır 2 işçi yaralandı

Olayın ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Önlemin ardından olay yeri inceleme ekipleri de rögar kapağı ve çevresinde çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucunda delilleri toplayan polis emniyete götürdü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Olay anına tanıklık eden bir vatandaş, "Bir anda bir alev patlaması oldu. Ben, annem ve babam canımızı kurtardık. Korku ve panik vardı. Adam yanıyordu. Yangın tüpü ile söndürdüler. Biz de kaçmak zorunda kaldık. Adam çok kötü bir şekilde yandı" açıklamasında bulundu.