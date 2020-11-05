Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Turgut, ardından rezalet görüntüleri çekinmeden sosyal paylaşım platformu TikTok'ta paylaştı. Bir de görüntüye Kemal Sunal'ın Sakar Şakir filmindeki 'Marmara Kazım' karakterinin repliğini ekledi.

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tepkiler üzerine harekete geçti. Fabrikada inceleme yapan ekipler, işletmenin faaliyetini durdurdu.





SÜTLER İMHA EDİLECEK

Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, şunları kaydetti: "Arkadaşlarımız denetimlerini yaptılar. İnsan sağlığını riske atan durumlardan dolayı faaliyetten men edilen firmaya, 13 bin 934 lira idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Var olan sütlerin imhasını ve işletme belgesinin iptalini de gerçekleştireceğiz."



MÜHÜRLENDİ

Öte yandan Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de kontrollerin ardından iş yerini mühürlemek için binaya geldi. Tarım ve Orman Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada ise "Konya'daki bir süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen, halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine, söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.





FİRMA: İŞ AKDİ FESHEDİLDİ

Konuya ilişkin bir açıklama da Benefit Süt Fabrikasından geldi. Firma çalışanın işine son verdiğini duyurdu.

Benefit Hayvancılık'ın Facebook hesabından paylaşılan açıklamada şöyle denildi: "Temel hedefi itibarsızlaştırma olan, elemanımız tarafından bilgimiz dışında çekilip çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılmış görüntüler ve yapılan eylem bizleri de üzmüş olup kesinlikle kabul edilmesi mümkün değildir. İlgili şahsın iş ahdi iptal edilmiş olup, hakkında gerekli yasal işlem ve incelemeler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."