Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka mahallesinde yaşayan 91 yaşındaki Kamil Taşçıoğlu’nun 26 Ekim tarihinde koronavirüs testi pozitif çıktı. 3 çocuk babası Taşçıoğlu 57 yaşındaki oğlu İlhan Taşçıoğlu ile 9 gün ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gördü. Tedavisi tamamlanan baba-oğul, filyasyon ekibi takibinde dün evlerine gelerek karantina sürecine girdi. Sağlık durumları iyi olan baba-oğul, karantina sürecinin bitmesini beklemeye geçti.



“Kimse bana bir şey olmaz demesin”

Koronavirüsü 91 yaşında yenen Kamil Taşçıoğlu, 'bana bir şey olmaz' diyenlere uyarılarda bulundu. Şu an sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Kamil Taşçıoğlu, “Lütfen herkes maskesini takıp önlemini alsın. Kimse 'bana bir şey olmaz' demesin. Bu süreci birlikte aşacağız. Bu virüs genç, yaşlı dinlemiyor. Lütfen herkes tedbirlere uysun. Şükür Allah’ıma iyi olduk” diye konuştu.