Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu'da 29 Ekim-4 Kasım tarihlerinde yapılan koronavirüs denetimlerinde maske takmayan 34, sosyal mesafeye uymayan 17, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 8 kişi olmak üzere 59 kişiye 86 bin 850 lira para cezası kesildi. Denetimelerde ayrıca karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4 kişi hakkında da adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.