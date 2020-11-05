Kastamonu'da 29 Ekim-4 Kasım tarihlerinde yapılan koronavirüs denetimlerinde maske takmayan 34, sosyal mesafeye uymayan 17, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 8 kişi olmak üzere 59 kişiye 86 bin 850 lira para cezası kesildi. Denetimelerde ayrıca karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4 kişi hakkında da adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.
Kastamonu'da Covid-19 tedbirlerine uymayan 59 kişiye ceza kesildi
05.11.2020 - 15:58 | Son Güncelleme: 05.11.2020 - 15:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu’da koronavirüs tedbirlerine uymayan 59 kişiye 86 bin 850 lira para cezası uygulandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kastamonu,koronavirüs,denetim,
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