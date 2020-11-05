Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, sabah saatlerinde Döşemealtı mevkiinde meydana geldi. Şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç devrilerek elektrik tellerini kopardı. Kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcım nedeniyle ormanlık ve zirai alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Datça İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Bir yangın söndürme helikopterinin de müdahalede bulunduğu yangın, bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle 10 dönümlük zirai ve ormanlık alan zarar gördü. Ayrıca yangından zarar gören bir kaplumbağaya da ekipler tarafından su dökülerek hayatta kalması sağlandı.



Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.