Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, geçen hafta bir tırda yapılan aramada 135 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
135 kilo esrar yakalanan tırın sürücüsü tutuklandı
05.11.2020 - 17:04 | Son Güncelleme: 05.11.2020 - 17:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da geçen hafta polis aramasında 135 kilo 200 gram esrar bulunan tırın sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : şanlıurfa,uyuşturucu,
744404 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/744404.aspx
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