Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cinayet Masası ekipleri Hande'nin ellerinde beyaz saç kalıntısı buldu. Cesedine otopsi yapıldı. Babası Nezih Çinkitaş ve üvey annesi Şehriban Çinkitaş sorguya alındı. İkisi de suçlamaları reddetti. Cinayeti kimin işlediğine dair hiç bir iz bulunamadı.

Raporlarda "Olay yeri hol duvarından elde edildiği belirtilen bir adet kıl numunesinin açık kızıl renkte zayıf kök yapısı içeren maktute Hande Cinkitaş, annesi ve babasından farklı olduğu kanaatine varıldığı, kök yapısının zayıf olmasından dolayı DNA analizlerinden cevap alınamadığı" belirtildi.

Öz annesi Handan Turgay işin peşini bırakmadı. Kızıyle cinayetten önce görüştüğünü, kendisine önemli bir şey söyleyeceğini dediğini ifade etti. Yıllar sonra televizyon programlarına çıkarak kızının katilinin bulunmasını istedi. Polis dosyayı raftan indirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yeni bir delile ulaştı.

Yurt dışından getirilen özel bir kit ile olay yerinde bulunan eşyalar tekrar incelendi.

Hande Çinkitaş’ın boğazı ve bileğinin kesildiği bıçak üzerinde yapılan incelemede babası Nezih Çinkitaş’ın DNA örneğine rastlandı.

Bunun üzerine baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Baba ve üvey anne birbirini suçladı. Emniyette ifadeleri alınan zanlılar cinayeti kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen baba Nezih Çinkitaş "Neden öldürdünüz?" sorusu üzerine "Hayır kesinlikle öldürmedim tabii. DNA örneğim çıkabilir" dedi. Üvey anne ise sessiz kalmayı tercih etti.