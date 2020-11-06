Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de meydana gelen depremin ardından evleri zarar gören vatandaşlar için oluşturulan çadır kentler, yiyecek içecekten ısınmaya, kıyafetten sağlığa kadar verilen hizmetlerle göz dolduruyor. Evleri depremde ağır hasar gören ya da oluşan çatlaklardan korktukları için binalarına giremeyen vatandaşlar için altı bölgede oluşturulan çadır alanlarına 4 bin 469 çadır sevk edildi. Üç bin çadırın kurulduğu alanlarda 8 bin 553 kişi geçici olarak barınıyor. AFAD koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve STK'ların organize ettiği çadır kentlerde yiyecek içecek, kıyafet, ısınma, sağlık ve barınma ihtiyaçları hızla karşılanıyor.

ÇOK MEMNUNUZ

Depremden iki gün sonra evlerinde çatlaklar oluştuğu için çadır kente geldiklerini anlatan Mustafa Sağlam, devlet yetkililerinin tavsiyesi ile burada bulunduklarını söyledi. Geldikleri andan itibaren kendilerine her türlü imkânın fazlasıyla sunulduğunu dile getiren Sağlam, "Burada her şey, hatta fazlasıyla var. Sadece yeme içme değil, sağlık imkânları da getirilmiş. Allah razı olsun, inşallah bir daha böyle kötü afetler yaşamayız. İzmir'e, depremden etkilenen insanlara katkı sunanlara teşekkür ederiz" dedi.HİÇBİR

EKSİĞİMİZ YOK

Melik Orbay da "Deprem sonrası evimizde kalmaya çok korktuk. Polis burayı önerdi. Hiçbir eksiğimiz yok. Tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Soğuk hava nedeniyle bize soba verdiler. Elektrik sıkıntımızın da kısa sürede giderileceğini umut ediyoruz." Depremzedelerden Nilgün Karakurt ve Aslı Ümit Beycan da evlerindeki tüm ihtiyaçları burada bulabildiklerini, kendilerine ilgi gösteren tüm yetkililerle bölgeye yardım gönderen hayırseverlere teşekkür ettiklerini dile getirdi.