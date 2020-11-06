Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminleri sonrasında Nevşehir’e yağışlı hava uyarısı yapılmasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları iptal edildi. Kapadokya’da olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları 3 gündür yapılamıyor.
Kapadokya’da balon uçuşları yine iptal edildi
06.11.2020 - 09:15 | Son Güncelleme: 06.11.2020 - 09:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : balon uçuşları,
744536 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/744536.aspx
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