Aydın’da incir sezonunun bitmesinin ardından, zeytin sezonu başladı. Zeytin sezonunun başlaması ile hırsızlık olayları da görülmeye başlandı. Alınan tüm önlemlere rağmen zeytin hırsızları iş başı yapmaya başladı. Germencik’te bir bahçeden 2 çuval zeytin çalan iki hırsız Jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Bahçeden yaklaşık 220 kilogram zeytin çalan S.G ve S.T. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, çalınan zeytinler sahibine teslim edildi.
İncir sezonu bitince, şimdi de zeytine dadandılar
06.11.2020 - 10:04 | Son Güncelleme: 06.11.2020 - 10:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın’ın Germencik ilçesinden bir bahçeden 2 çuval zeytin çalan hırsızlar jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : aydın,germencik,hırsızlık,
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