Aydın’da incir sezonunun bitmesinin ardından, zeytin sezonu başladı. Zeytin sezonunun başlaması ile hırsızlık olayları da görülmeye başlandı. Alınan tüm önlemlere rağmen zeytin hırsızları iş başı yapmaya başladı. Germencik’te bir bahçeden 2 çuval zeytin çalan iki hırsız Jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Bahçeden yaklaşık 220 kilogram zeytin çalan S.G ve S.T. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, çalınan zeytinler sahibine teslim edildi.