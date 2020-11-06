Ankara’nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018’de 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın cinsel saldırıya uğrayıp öldürülmesine ilişkin 2 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanık Uğur Koçyiğit'in ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapsine karar verdi.
Eylül Yağlıkara'yı öldüren sanığın cezası belli oldu
06.11.2020 - 11:37 | Son Güncelleme: 06.11.2020 - 11:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018’de 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın cinsel saldırıya uğrayıp öldürülmesine ilişkin 2 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanık Uğur Koçyiğit'in ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapsine karar verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Eylül Yağlıkara,Uğur Koçyiğit,
744576 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/744576.aspx
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