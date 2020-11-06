Olay, Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’nın Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.E. ile kardeşi Ö.E. tartışmaya başladı. İki kardeşin tartıştığını gören R.K., araya girerek tarafları yatıştırmaya çalıştı. Bu sırada İ.E., pompalı tüfekle R.K.'yı vurarak ağır yaraladı. Yaralı şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen R.K.’nin tedavisi sürerken, polis olay yerinden kaçan İ.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
İki kardeşin kavgasını ayırmak istedi, vurularak ağır yaralandı
06.11.2020 - 11:49 | Son Güncelleme: 06.11.2020 - 11:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde iki kardeşin kavgasını ayırmak isteyen şahıs, pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : silahlı kavga,silah,kardeş kavgası,
744579 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/744579.aspx
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