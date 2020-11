Türkiye Gazetesi

Kadıköy’de 8 Eylül ve 3 Kasım tarihleri arasında Bostancı ve Suadiye’de 6 ayrı otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri hareket geçti. 53 farklı ikamet ve iş yeri güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli şahısların kimliğini tespit etti. Şüpheli şahısların olaydan sonra Marmaray’ı kullanarak olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi.

Çalışmalar kapsamında 10 gün boyunca devam eden fiziki takip ve yapılan detaylı araştırmalar sonucu kimliği tespit edilen İlhan C. (38) isimli şahıs, 3 Kasım 2020 günü Suadiye metro istasyonundan Marmaray’a bineceği sırada otodan hırsızlık sonucu çalmış olduğu malzemeler ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda şahsın çalmış olduğu malzemeleri Timur Ö. (47) ve Erhan C. (27) isimli şahıslara sattığı belirlendi. Bu şahıslar da 2 adet dizüstü bilgisayar ile birlikte ilimiz Zeytinburnu’nda yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden “Suç Eşyası Satın Alma” suçundan hakkında adli işlem yapılan Timur Ö. ve Erhan C. isimli şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün adli makamlarca serbest bırakıldı. İlhan C. ise “Otodan Hırsızlık” suçundan 4 Kasım’da sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Öte yandan ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, şüpheli şahsın hırsızlık olayından sonra Marmaray’ı kullanarak hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.