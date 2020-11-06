Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ardahan'da yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Bir haftayı aşkın süredir kentte etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Şehrin yüksek kesimlerine kar düşmesiyle birlikte, kentteki sıcaklık hissedilir derecede azaldı. Yüksek kesimler beyaza bürünürken, vatandaşlar kış hazırlığına başladı.

Kar yağışı sonrası Posof-Damal karayolunun Ilgar Dağı geçidi ile Ardahan-Şavşat karayolunun Sahara mevkisi beyaza bürüdü. Karayolları ekipleri, Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat karayolunda buzlanmayı önlemek amacıyla tuzlama çalışması yaptı.