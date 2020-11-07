Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz’in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 15

İstanbul: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16

İzmir: Az bulutlu 21

Adana: Az bulutlu 26

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 16

Antalya: Az bulutlu 26

Samsun: Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı 17

Trabzon: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 16

Erzurum: Çok bulutlu 10

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 19