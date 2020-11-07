Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Ayaş Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Ercan B. yönetimindeki dolmuş ile Fatih Y. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonucu dolmuş sürücüsü Ercan B. ile yolcular Senanur K., Melike K. ve otomobil sürücüsü Fatih Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sincan Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle Ayaş Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Başkentte dolmuş ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
07.11.2020 - 09:54 | Son Güncelleme: 07.11.2020 - 09:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Sincan ilçesinde dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Ayaş Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Ercan B. yönetimindeki dolmuş ile Fatih Y. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonucu dolmuş sürücüsü Ercan B. ile yolcular Senanur K., Melike K. ve otomobil sürücüsü Fatih Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sincan Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle Ayaş Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : ankara,sincan,trafik kazası,
744802 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/744802.aspx
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