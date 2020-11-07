Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Ayaş Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Ercan B. yönetimindeki dolmuş ile Fatih Y. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonucu dolmuş sürücüsü Ercan B. ile yolcular Senanur K., Melike K. ve otomobil sürücüsü Fatih Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sincan Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle Ayaş Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

