Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Keles ilçesi Dağdemirciler köyünde yaşayan 80 yaşındaki Zübeyde Aydoğdu, 4 gün önce evinden mantar toplamak için ormana gitti. Bir süre mantar toplayan yaşlı kadın yönünü kaybederek kayboldu.



Ailesinin haber vermesiyle birlikte arama kurtarma ekipleri yaşlı kadını bulmak için seferber oldu. 4 gündür her yerde aranan yaşlı kadın soğuğa, açlığa ve yırtıcı hayvanlara rağmen dağlarda 4 gün geçirdikten sonra sağ olarak avcılar tarafından bu sabah saatlerinde bulundu. Kaybolduğu yerden 10 kilometre uzaklıkta Belenören köyü Yağcılar Bağları'nda bitkin halde bulunan Zübeyde Aydoğdu hemen köyüne getirildi. .



İlk müdahalesi yapılan yaşlı kadın köy kahvesinde soba başında Anda Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından elleri ovuşturularak ısıtıldı. Kendine gelen kadın 112 ambulansıyla Keles Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaşlı kadının bulunması ailesine ve köy halkına büyük sevinç yaşatırken kızı Sebile Acar; "Bize bu sevinci yaşattıkları için arama kurtarma çalışmalarına katılan herkese teşekkür ederim. 4 gün gece gündüz çalıştılar. Haklarını helal etsinler. Annemin durumu iyi 5'i kız 7'si çocuğu olduğunu söyledi" dedi.

Termal battaniye ile ısıtılan ve hemen müşahede altına alınan Zübeyde Aydoğdu'nun gece 1 dereceye kadar düşen ısıda 4 gün nasıl geçirdiği ise merak konusu oldu. Yaşlı kadının tedavisine hastanede devam edileceği öğrenildi.