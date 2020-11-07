Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldırım ilçesi Demetevler mahallesinden geçen Deliçay'da sabah işe giden vatandaşlar suyun içinde birinin yattığını gördü. Hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Yapılan incelemede derenin içinde yatan kimliği belirlenemeyen erkeğin öldüğü belirlendi. Cesedin yanında uyuşturucu içiminde kullanılan aparat bulundu. Polis ekipleri şüpheli ölümle ilgili inceleme başlatırken, kimliği teşhis edilemeyen şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. 30 yaşlarındaki şahsın kimliğinin tespitine çalışılıyor.