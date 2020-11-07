Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Alanyurt bölgesinde devriye gezen İnegöl Ekipler Büro Amirliği tarafından bir işyerinde toplu yemek verildiği belirlendi. Olaya anlında müdahale eden ekipler toplu yemek organizasyonunu durdurdu. İşyerinde 20 şahsa ve işletme sahibine sosyal mesafe kurallarına uymamaktan toplam 63 bin lira para cezası kesildi.