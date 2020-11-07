Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, yaptığı yazılı açıklamada, virüsün yayılım hızının vakalara yansıdığını, dışarıda bulunulan her sürecin virüsü eve getirmek için net bir sebep olduğunu belirtti.

Türkiye genelinde olduğu gibi Rize'de de sayıların hızlı bir tırmanışa geçtiğine dikkat çeken Tepe, "Özellikle son iki aydır düşüş eğiliminde olan vaka sayılarımız kasım ayı ile beraber hızla yükselmiştir. Özellikle son iki günde, ekim ayı ortalamasının iki katına yaklaşmış durumdayız." ifadesini kullandı.

Tepe, havaların soğumasının bu süreci olumsuz etkilediğinin altını çizerek, vatandaşlardan içinde bulunulan bu durumu ciddiye almalarını, kendilerinin, sevdiklerinin ve toplumun sağlığı için üzerlerine düşen tüm sorumlulukları eksiksiz yerine getirmelerini istedi.

Virüsün çok hızlı yayıldığına ve pandemi sürecindeki en kritik süreçte olunduğuna işaret eden Tepe, tehlikenin bu denli büyük olduğu bir dönemde artık kimsenin keyfi sebeplerle risk alma lüksü bulunmadığını vurguladı.

"Doğum günü, altın günü birlikteliklerden kesinlikle uzak durmalıyız"

Tepe, çok gerekmediği sürece asla kalabalık ortamlara girilmemesi gerektiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Artık vatandaşlarımızdan zaman geçirmek, stres atmak, eğlenmek, sohbet etmek gibi hiçbir sebeple kuralların harfiyen uygulanmadığı, bir tek kişinin dahi maskesiz olduğu mekanları tercih etmemelerini ve buralara asla girmemelerini istemek zorundayız. Masalar arası mesafenin yeterli olmadığı, ortamın kalabalık olduğu özellikle de kapalı hiçbir mekanda asla bulunmamalıyız. En yakın arkadaşlarımız veya aynı ortamı paylaştığımız iş arkadaşlarımızla bile bir masa etrafında karşılıklı, yakın mesafede yeme-içme gibi maskenin çıkartılmak zorunda kalındığı hiçbir etkinlikte bulunmamalıyız. Artık misafir kabul etme, misafirliğe gitme, dışarıdan gelene 'hoş geldin' ziyareti, doğum günü, altın günü birlikteliklerden kesinlikle uzak durmalıyız."

Aynı ev içerisinde sosyal mesafe kuralının uygulanması için de çaba gösterilmesi gerektiğine dikkati çeken Tepe, şunları kaydetti:

"Elden geldiğince özellikle yaşlılarımızdan uzak durmalı, ortak havlu, bardak gibi eşya kullanmamalı, evi sık sık havalandırmalı ve özellikle eve girerken el hijyenimize maksimum dikkat etmeliyiz. Toplum olarak hepimiz çok yorulmuş, sıkılmış olabiliriz. Neredeyse birçok insandan, 'Nasıl olsa bize de bulaşacak, sıkmayalım artık.' söylemleri duyuyor olabiliriz. Tüm bunlar asla ve asla bizde umutsuzluğa, yılgınlığa sebep olmamalıdır. Unutmamalıyız ki gecenin en karanlık olduğu an, şafağa en yakın olan zamandır."

Tepe, virüsün tedavisi için mücadele eden sağlık çalışanlarına ve yayılmaması için azami gayret gösterenlere teşekkür etti.