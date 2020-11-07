Aksaray'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Ihlara Vadisi'ne düştü. Yaklaşık 70 metrelik vadiye düşen otomobilde ilk belirlemelere göre 2 yaralının olduğu tespit edildi. AFAD, itfaiye ve 112 ilk yardım ekipleri kurtarma çalışması başlattı.
Aksaray'da korkunç kaza: Otomobil Ihlara Vadisi'ne düştü
07.11.2020 - 12:35 | Son Güncelleme: 07.11.2020 - 12:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aksaray'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Ihlara Vadisi'ne düştü. Yaklaşık 70 metrelik vadiye düşen otomobilde ilk belirlemelere göre 2 yaralının olduğu tespit edildi. AFAD, itfaiye ve 112 ilk yardım ekipleri kurtarma çalışması başlattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Aksaray,ıhlara vadisi,
744845 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/744845.aspx
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