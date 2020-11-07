Olay Manavgat ilçesine bağlı Beydiğin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Veysel Demiray,(50) traktörüyle seyir halindeyken, traktöre bağlı römorkun yerinden çıkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağ tarafında bulunan dere yatağına devrildi. Kazada traktör sürücüsü Veysel Demiray olay yerinde hayatını kaybetti.
Römorku ayrılıp devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
07.11.2020 - 16:03 | Son Güncelleme: 07.11.2020 - 16:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'da seyir halindeyken römorkunun çıkması sonucu devrilen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : antalya,manavgat,kaza,
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