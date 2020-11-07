Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görme engelli Hafız Recep Katırcı Hoca Efendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 26 Ekim'de Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve tedavi sürecinin başladığını belirtmişti. Sayısız hafız yetiştiren Recep Katırcı'nın vefatı sevenlerini ve talebelerini büyük bir üzüntüye sevk etti.

Amasya’nın manevi dinamiklerinden olan ve Suluova ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki görme engelli emekli din görevlisi Recep Katırcı, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı özel bir kursta Kur'an-ı Kerim eğitimi vererek hafız yetiştirmeye devam ediyordu. Bölge halkının yakından tanıyıp çok sevdiği Katırcı, yaptığı dini sohbetler ile de vatandaşları İslamiyet konusunda bilgilendiriyordu. Engeline rağmen yaklaşık 50 yıldır hafız yetiştiren Katırcı 6,5 yaşında geçirdiği menenjit hastalığı sonrası görme yetisini kaybetti ve annesinden Kur'an-ı Kerim dinleyerek hafızlığını tamamladı. 15 Temmuz Darbe girişiminde nöbetin 27. gecesi Suluova’da Recep Katırcı Hoca Efendi’nin duası ile son bulmuştu.



Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın cenaze namazını kıldırdığı Hafız Recep Katırcı'nın cenazesi daha sonra tekbirler eşliğinde maske mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde defnedildi.