Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Biga ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Levent A. ve 51 yaşındaki A.E., iddiaya göre birlikte ev yapımı sahte alkol içti. Sabah uyandıklarında ikisi de gözlerinin görmediğini belirtip, alkol zehirlenmesi nedeniyle Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan A.E. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavi görürken 4 Kasım günü hayatını kaybetti. Aydın’daki bir hastaneye sevk edilen Levent A.’nın da yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürdürüyor.