Biga ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Levent A. ve 51 yaşındaki A.E., iddiaya göre birlikte ev yapımı sahte alkol içti. Sabah uyandıklarında ikisi de gözlerinin görmediğini belirtip, alkol zehirlenmesi nedeniyle Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan A.E. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavi görürken 4 Kasım günü hayatını kaybetti. Aydın’daki bir hastaneye sevk edilen Levent A.’nın da yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürdürüyor.
Biga’da sahte alkol 2 can aldı
07.11.2020 - 16:40 | Son Güncelleme: 07.11.2020 - 16:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’nin Biga ilçesinde ev yapımı sahte alkol içtikleri ileri sürülen iki kişi hayatını kaybetti. Sahte alkol içen iki kişi sabah uyandıklarında gözlerinin görmediğini belirterek, alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altındaki 2 kişi de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : çanakkale,biga,sahte alkol,
744903 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/744903.aspx
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