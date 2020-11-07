Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Müstecep Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niyazi S.(64), akrabası Fahrettin S. ile ava çıktı. Avda iddiaya göre Fahrettin S.kazara av tüfeğiyle Niyazi S.'yi vurdu. Ağır yaralanan Niyazi S. ormanlık alanda hayatını kaybetti. Fahrettin S. jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Avda kazara vurulan şahıs hayatını kaybetti
07.11.2020 - 21:34 | Son Güncelleme: 07.11.2020 - 21:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da ava giden bir kişi kazara vurularak hayatını kaybetti.
Etiketler : Samsun,
744952 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/744952.aspx
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