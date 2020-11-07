Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 222 personelin katılımıyla 621 iş yerinde korona virüs denetimleri gerçekleştirildiği bildirildi. Emniyet ekipleri tarafından 124 ticari taksi ile 158 toplu taşıma aracının denetlenerek, salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunulduğu belirtildi. Denetimlere katılan 337 emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla pozitif ve temaslı olduğu tespit edilen 6 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 18 bin 900 lira para cezası kesildiği ifade edildi.
Ağrı’da karantina ihlaline 18 bin 900 lira para cezası
07.11.2020 - 23:32 | Son Güncelleme: 07.11.2020 - 23:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı'da karantina kurallarını ihlal eden 6 kişiye toplam 18 bin 900 lira para cezası kesildi.
Etiketler : Ağrı,
744968 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/744968.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER