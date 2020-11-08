Başkan Ramazan Turhan, göğüs ve bel ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Yapılan test sonucu korona virüse yakalandığını öğrendi. Turhan, sosyal medya sayfasından, "Covid 19 testim pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum iyi olduğundan dolayı tedavime evimde devam edeceğim. Sağlık çalışanlarımıza ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim" dedi.
Bel ve göğüs ağrısından hastaneye gitti, korona olduğunu öğrendi
08.11.2020 - 09:10 | Son Güncelleme: 08.11.2020 - 09:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Orhaneli AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Turhan, göğüs ve bel ağrısı için gittiği hastanede Covid 19 olduğunu öğrendi
Kaynak: İHA
Etiketler : korona,
745023 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/745023.aspx
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